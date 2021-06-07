İbo Show'da dans eden oryantal Didem'e bakamayan Bülent Serttaş, yeni klibinde üstsüz kadınları oynattı

Geçtiğimiz aylarda katıldığı İbo Show'da karşısında dans eden oryantal Didem Kınalı'ya bakmayan Bülent Serttaş, yeni şarkısının klibiyle günden oldu. Şarkıcı, daha tamamı yayınlanmadan gündem olan yeni klibinde bikinili ve üstsüz kadınlarla lüks yatta dans ediyor.

Ocak ayında İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen ibo Show'a katılan Bülent Serttaş, oryantal Didem Kınalı karşısında dans edince zor anlar yaşamış ve sürekli kafasını farklı yöne çevirmişti. Bu görüntüleriyle haftalarca konuşulan Serttaş, bu sefer de yeni şarkısı Akdeniz'in klibiyle adından söz ettirdi.

"DANSÖZE BAKMADIN AMA ÜSTSÜZ KADINLA KLİP ÇEKTİN"

56 yaşındaki şarkıcının yeni klibinde üstsüz kadının yer alması ve lüks bir teknede bikinili kadınlarla dans etmesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Serttaş için "Didem'e bakmıyordun klibinde üstsüz kadın var", "Dansöze bile göz ucuyla bakmazken bu klip ne?", "İbo Show'dan sonra seni takdir etmiştik bu olmadı" ve "Didem oynarken bakmadın üstsüz kadınlarla klip çekmişsin" gibi yorumlar yapıldı.

İşte Bülent Serttaş'ın yeni klibi için yapılan bazı yorumlar: