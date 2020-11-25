İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor
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İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor

25.11.2020 22:41 | Son Güncelleme: 25.11.2020 22:49
İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor

9 yıl aradan sonra tekrar ekranlara dönen efsane program İbo Show'da bu hafta, İbrahim Tatlıses'in sürpriz konuğu ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil oluyor.

İbrahim Tatlıses silahlı saldırıya uğradıktan 9 sene sonra yeniden başladığı İbo Show programında birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. İbo Show'un 3. bölümünde , İbrahim Tatlıses'in sürpriz konuğu ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil oluyor.

ÇEKİMLER MEHMET ALİ ERBİL'İN EVİNDE YAPILDI

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve evinde tedavisine devam eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ziyaretine giden İbrahim Tatlıses, eski dostu ile program çekimlerini burada gerçekleştirdi.

Ünlü ikilinin birlikte yer aldığı kareyi ise Erbil'in yakın dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar paylaştı.

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İbo Show'da büyük sürpriz! Bu haftanın konuğu olay olacak

Dokuz yıl aradan sonra Star TV'de ekrana dönen İbrahim Tatlıses'in İbo Show programı, 28 Kasım Cumartesi günü 3. bölümüyle ekrana gelecek.

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