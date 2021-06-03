İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'da bu hafta bomba bir program seyircileri bekliyor. İbo Show'un final bölümünde İbrahim Tatlıses'e kırgın olan ve programına bir daha gitmeyeceğini söyleyen Mahmut Tuncer'in yanı sıra Mehmet Ali Erbil, Gülben Ergen, Özgür Alter ve Aydemir Akbaş da konuk olacak.