İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show hangi kanalda, saat kaçta? İbo Show yeni bölüm izle!
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İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show hangi kanalda, saat kaçta? İbo Show yeni bölüm izle!

12.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:12
İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show hangi kanalda, saat kaçta? İbo Show yeni bölüm izle!

5. bölümü ile ekranlarda olacak İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show hangi kanalda, saat kaçta? İbo Show yeni bölüm izle!

1990'lı yıllardaki programıyla reyting rekorları kırmıştır ve izleyicilerin beğenisini kazanmış talk-show programı İbo Show bu haftaki konukları kimler? İbo Show hangi kanalda, saat kaçta? İbo Show yeni bölüm izle!

İBO SHOW BU HAFTAKİ KONUKLARI KİM?

Her hafta birbirinden değerli konukları ağırlayan İbo Show'da bu hafta; Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ ile tam anlamıyla müzikal rüzgarı yaşanacak.

İBO SHOW HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

9 yıl aradan sonra tekrar ekranlara dönen ve birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu 'İbo Show', her cumartesi saat 20.00'de Star'da.

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