İbo Show'a rakip geliyor! Hakan Altun ve Sibel Can'ın programdan fragman yayınlandı

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici, Şarkılar Bizi Söyler programıyla ekrana dönüyor. Müzik şöleninin gerçekleşeceği program daha ekrana gelmeden İbo Show'a rakip gösterildi.

Türk müziğinde önemli çalışmalara imza atan Sibel Can ve Hakan Altun ikilisinin sunuculuğunu üstleneceği ve Hüsnü Şenlendirici'nin de klarnetteki ustalığını konuşturarak müzik şöleni yapacağı Şarkılar Bizi Söyler programı 25 Şubat'ta ilk bölümüyle ekrana gelecek.

İBO SHOW'A RAKİP GELİYOR

Yapımcılığında Polat Yağcı'nın ve yürütücü yapımcılığında ise Hülya Sepken'in bulunacağı Poll Production imzasıyla Kanal D'de izleyici kitlesine keyifli dakikalar yaşatacak. Henüz ekrana gelmeyen programın Star TV'de yayınlanan İbo Show'a rakip gösterildi.