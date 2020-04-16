İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel

İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıklarını belirterek Saraçhane'de eylem yaptı. Eylem yapan işçiler, "Ekrem Başkan hiç aç kaldın mı, çocuklarımız aç" şeklinde dövizler taşıdı.

16.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:32
İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait taşeron bir firmada çalışan işçiler bir yıldır maaş alamadıklarını belirterek eylem yaptı.

İBB'ye ait taşeron firmada çalıştıklarını belirten işçiler 1 yıldır çalıştıkları iş yerinden maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de bulunan belediye binası önünde toplanma kararı aldı.

İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı

POLİSTEN 'SOSYAL MESAFE' NEDENİYLE EYLEME ENGEL

Polis ekiplerinin önlem aldığı eylem öncesinde belediye binası önüne gelen işçilerin basın açıklaması yapmasına polis ekipleri izin vermedi. Polis ekipleri belediye binası önüne gelen işçileri buradan uzaklaştırdı.

Daha sonra ellerinde dövizlerle tekrar belediye binası önüne gelen işçilere polis ekipleri 'Sosyal Mesafe' kuralına uymaları halinde eylem yapmalarına izin vereceklerini kaydetti. Sosyal mesafe kuralına uyarak burada toplanan işçiler ellerindeki dövizlerle bir süre bekledi.

İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı

"EKREM BAŞKAN HİÇ AÇ KALDIN MI?"

Eylem yapan grubun ellerinde "Ekrem Başkan hiç aç kaldın mı?", "Çocuklarımız aç", "İBB yol bakımda çalışmaktayım, maaş alamıyorum" ifadelerinin yer aldığı dövizler bulundu. İBB yönetiminden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken eylemini sonlandıran işçiler daha sonra sessiz bir şekilde buradan ayrıldı.

İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı
İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı

Kaynak: İHA

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