İBB'nin kafe ve restoranları kapılarını 5 Mart'ta açıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İBB'nin kafe ve restoranları kapılarını 5 Mart'ta açıyor

03.03.2021 22:05 | Son Güncelleme: 03.03.2021 22:09
İBB'nin kafe ve restoranları kapılarını 5 Mart'ta açıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı restoran ve kafeler, 5 Mart'ta yeniden konuklarını ağırlamaya başlayacak. Müşteriler, mekanlara HES kodu uygulaması ve ateş ölçümü yapılarak alınacak.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Kasım ayından bu yana, faaliyetlerine ara veren İBB Sosyal Tesisleri, 5 Mart'ta yeniden kapılarını açacak.

HES KODU VE ATEŞ ÖLÇÜMÜ İLE KONUKLAR İÇERİ ALINACAK

19 farklı mekanda İstanbullulara restoran ve kafeterya hizmeti veren İBB Sosyal Tesisleri, 5 Mart Cuma günü kahvaltı servisiyle yeniden konuklarını ağırlamaya başlayacak. HES kodu uygulaması ve ateş ölçümü yapılarak misafir kabul edecek İBB Sosyal Tesisleri'nde kontrollü normalleşme dönemi için düzenlemeler gerçekleştirildi. Mekanlarda oturma düzeni sosyal mesafeye göre ayarlanarak kapasite yarıya düşürülürken, gerekli noktalara da el dezenfektanları yerleştirildi.

"AMACIMIZ KONTROLLÜ VE HIZLI ŞEKİLDE AÇILMAK"

İstanbulluları tedbirler çerçevesinde ağırlayacaklarını kaydeden BELTUR Genel Müdürü Cenk Akın, konuyla ilgili bilgi verdi. Tüm şubelerde HED kodu uygulaması ile müşterileri mekanlara alacaklarını söyleyen Akın, "Önceliğimiz sağlık. Amacımız tüm tedbirleri alarak kontrollü ve hızlı bir şekilde açılmak. Şubelerimizin dezenfekte işlemlerine belirli aralıklarla devam ediyoruz. Tüm çalışanlarımızı sağlık durumunu takip ediyor, onları sağlık kontrolünden geçiriyoruz" diye konuştu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Enis Berberoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Müslüm Gürses Mustafa Ceceli
Spor Gomes Mesut Özil Fatih Terim Mesut Bakkal Emre Taşdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İBB'nin kafe ve restoranları kapılarını 5 Mart'ta açıyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 22:16:32. #1.14#
title