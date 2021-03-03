İBB'nin kafe ve restoranları kapılarını 5 Mart'ta açıyor

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Kasım ayından bu yana, faaliyetlerine ara veren İBB Sosyal Tesisleri, 5 Mart'ta yeniden kapılarını açacak.

HES KODU VE ATEŞ ÖLÇÜMÜ İLE KONUKLAR İÇERİ ALINACAK

19 farklı mekanda İstanbullulara restoran ve kafeterya hizmeti veren İBB Sosyal Tesisleri, 5 Mart Cuma günü kahvaltı servisiyle yeniden konuklarını ağırlamaya başlayacak. HES kodu uygulaması ve ateş ölçümü yapılarak misafir kabul edecek İBB Sosyal Tesisleri'nde kontrollü normalleşme dönemi için düzenlemeler gerçekleştirildi. Mekanlarda oturma düzeni sosyal mesafeye göre ayarlanarak kapasite yarıya düşürülürken, gerekli noktalara da el dezenfektanları yerleştirildi.

"AMACIMIZ KONTROLLÜ VE HIZLI ŞEKİLDE AÇILMAK"

İstanbulluları tedbirler çerçevesinde ağırlayacaklarını kaydeden BELTUR Genel Müdürü Cenk Akın, konuyla ilgili bilgi verdi. Tüm şubelerde HED kodu uygulaması ile müşterileri mekanlara alacaklarını söyleyen Akın, "Önceliğimiz sağlık. Amacımız tüm tedbirleri alarak kontrollü ve hızlı bir şekilde açılmak. Şubelerimizin dezenfekte işlemlerine belirli aralıklarla devam ediyoruz. Tüm çalışanlarımızı sağlık durumunu takip ediyor, onları sağlık kontrolünden geçiriyoruz" diye konuştu.