İBB'nin Halk Süt dağıtım ekibi bir grubun saldırısına uğradı
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İBB'nin Halk Süt dağıtım ekibi bir grubun saldırısına uğradı

Önceki gün kadın makinistin saldırıya uğradığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekibinden bir darp haberi daha geldi. Çocuklara Halk Süt dağıtımı yapan İBB görevlileri Gaziosmanpaşa'da kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Konuyla ilgili bilgilendirme yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, saldırıyı kınayarak yasal girişimlerin başladığını açıkladı.

25.07.2020 21:51 | Son Güncelleme: 25.07.2020 22:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İBB görevlilerinin çocuklara Halk Süt dağıtımı yaptığı sırada, Gaziosmanpaşa'da bir grup tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Twitter hesabından saldırıya uğrayan görevlinin fotoğraflarını paylaşan Ongun, "Saldırıyla ilgili yasal girişimler başlamıştır" dedi.

"OLAYI KINIYORUZ"

Ongun, şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımıza ücretsiz Halk Süt dağıtımı yapan ekibimize bugün Gaziosmanpaşa'da kalabalık bir grup tarafından saldırı yapılmıştır. Süt dağıtan birimimize yapılan bu saldırıyla ilgili yasal girişimler başlamıştır. Olayı kınıyor, yaralanan personelimize acil şifalar diliyoruz."

İBB'nin Halk Süt dağıtım ekibi bir grubun saldırısına uğradı

DÜN DE KADIN MAKİNİST LİNÇ EDİLMEK İSTENMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından metro durağında kadın makiniste bir grup tarafından yapılan saldırının güvenlik kamerası görüntülerini paylaşmıştı. Görüntülerde, durakta metrodan inen grubun kadın makiniste saldırdıkları ve güvenlik görevlisinin kadın makinisti korumaya çalışması görülüyordu.

İBB'nin Halk Süt dağıtım ekibi bir grubun saldırısına uğradı
İBB'nin Halk Süt dağıtım ekibi bir grubun saldırısına uğradı

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