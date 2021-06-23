İBB'nin dere kenarına koyduğu koruma demirleri görenleri şoke etti
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İBB'nin dere kenarına koyduğu koruma demirleri görenleri şoke etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de aylardır düzenlemesi tamamlanamayan Şirindere'nin etrafına yapılan koruma demirleri öyle bir yere koyuldu ki görenler şaşkınlık geçirdi.

Arnavutköy'de aylardır düzenlemesi tamamlanamayan Şirindere'nin etrafına yapılan koruma demirleri öyle bir yere koyuldu ki görenler şaşkınlık geçirdi. Koruma demirleri yol kenarı yerine derenin içinde kalan kısma koyuldu.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi ve Atatürk Mahallesi arasında bulunan Şirindere İBB tarafından restore edildi. Aylardır süren çalışmalar sonucunda dere kenarında araçların veya vatandaşların düşmemesi ve zarar görmemesi için koyulan koruma demirleri öyle bir yere koyuldu ki görenler şoke oldu. Koruma demirleri derenin içerisine koyuldu ve yol kenarında hiçbir önlem alınmadı.

Mahallede yaşayan ve koruma demirleri ile ilgili konuşan Hüseyin Laloğlu, "Biz buranın kapalı gitmesi ile ilgili defalarca dilekçe verdik. Kapalı olsaydı buraya çöp falan da düşmezdi ama şuanda burada yapılan korkuluklar çok anlamsız yani. Buraya çoluk çocuk düşer, yaşlı düşer, araba düşer neden böyle oldu anlayamadık yani" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İBB'nin dere kenarına koyduğu koruma demirleri görenleri şoke etti
İBB'nin dere kenarına koyduğu koruma demirleri görenleri şoke etti
İBB'nin dere kenarına koyduğu koruma demirleri görenleri şoke etti
İBB'nin dere kenarına koyduğu koruma demirleri görenleri şoke etti
İBB'nin dere kenarına koyduğu koruma demirleri görenleri şoke etti
İBB'nin dere kenarına koyduğu koruma demirleri görenleri şoke etti
İBB'nin dere kenarına koyduğu koruma demirleri görenleri şoke etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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