: İBB'nin Demirtaş'a ait kitapları satmasıyla ilgili İmamoğlu'ndan açıklama: Her yerde satılıyor

14.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:14

İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın kitaplarının satılmasının yankıları sürüyor. Bugünkü programı kapsamında Sultanbeyli Belediyesi'ni ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"HER YERDE SATILIYOR"

"Sayın Demirtaş'a ait kitap her yerde satılıyor" diyen İmamoğlu, "Devletin kurumları da buna dahil. PTT'nin de sitesine girin var, TBMM'nin de sitesine girin, var. İktidara çok yakın kitapçıda da var. Başka kitapçılarda da var. Olabilir de. Olmalıdır da. Kaldı ki bir kitabın yasak olup olmadığına bu ülkenin mahkemeleri, savcılıkları karar verecek" dedi.

"SATIŞINI SİTEMİZDEN KALDIRDIK"

Fransa'da öldürülen terörist Sakine Cansız'ın kitabının satılmasına da açıklık getiren İmamoğlu, "Diğer kitapla ilgili olarak; 5 yıldır satışta olan bir kitap. Yeni değil. İstanbul Kitapçısı'nda 5 yıldır satışta. Ama gelen haklı tepkiler üzerine biz, o kitabın satışını sitemizden iptal ettik" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR HOŞ ŞEYLER DEĞİL"

Sosyal mecrada konuyla ilgili devam eden tartışmaları "Hoş şeyler değil" şeklinde yorumlayan İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Ama bu konu üzerinden bir hamaset oluşturarak, yine bir düşmanlık kurgusu üzerine önce sosyal medyadan başlatıp sonra başka iletişim araçlarına taşıyarak, yani bir nevi böyle toplumu infiale getirmek... Bunlar hoş şeyler değil. Toplumu boş işlerle uğraştırma meselesi."

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