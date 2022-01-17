İBB'nin Ayasofya başlığı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Tepkilerden sonra hemen değiştirdiler

İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya, 89 yıl sonra yeniden camiye dönüştürülmüştü. Ancak, İBB'nin internet sitesinde caminin "Ayasofya müzesi" olarak tanıtılmaya devam ettiği dikkat çekti. Söz konusu hata, sosyal medyada büyük tepkiye yol açarken, durumu fark eden İBB yetkileri Ayasofya Müzesi ifadesini "Ayasofya-i Kebir Camii" olarak değiştirdi.