İBB'nin Ayasofya başlığı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Tepkilerden sonra hemen değiştirdiler - Haberler
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İBB'nin Ayasofya başlığı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Tepkilerden sonra hemen değiştirdiler

Haberler.com - Haberler | Güncel

İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya, 89 yıl sonra yeniden camiye dönüştürülmüştü. Ancak, İBB'nin internet sitesinde caminin "Ayasofya müzesi" olarak tanıtılmaya devam ettiği dikkat çekti. Söz konusu hata, sosyal medyada büyük tepkiye yol açarken, durumu fark eden İBB yetkileri Ayasofya Müzesi ifadesini "Ayasofya-i Kebir Camii" olarak değiştirdi.

İstanbul'un fethinin sembolü, 1931'de ibadete kapatılan Ayasofya'dan 89 yıl sonra yeniden ezan sesi yükselmişti. Ayasofya, 2020 yılının yazında Danıştay'ın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle yeniden camiye dönüştürülmüştü.

İBB'nin Ayasofya hatası sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Tepkilerden sonra hemen değiştirdiler

İBB'NİN SİTESİNDEKİ HATA TARTIŞMA YARATTI

İki yıl önce alınan kararla camiye çevrilen Ayasofya'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul'u Seyret sitesinde halen müze olarak yer aldığı ortaya çıktı. Değişikliğin yapılmamış olması ise sosyal medyada gündem oldu.

İBB'nin Ayasofya başlığı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Tepkilerden sonra hemen değiştirdiler

TEPKİLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Tartışma yaratan hata sonrası İBB harekete geçti. Yetkiler sayfadaki Ayasofya Müzesi ifadesini "Ayasofya-i Kebir Camii" olarak değiştirerek hatayı düzeltti.

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Ayasofya Camii, Güncel, Haber

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Yorumlar (4)
Haydar :Algi operasyonu yapiyorlar! Müslümanlar müdahale etmezlerse, Tekrar müzeye cevirecekler. imamoglu londrada, Avrupaya seslenmisti, gelin Istanbul'u beraber yönetelim diye... Cevap Yaz 5 15 Yayından Kaldır
Mehmet Yıldırım:Bu hata değil kasittir hata bilmeden yapılır Cevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
OKUR:bir insanın fikri neyse zikride odur,,, Cevap Yaz 13 66 Yayından Kaldır
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