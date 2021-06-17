İBB Meclisinde gerginlik

İSTANBUL Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi'nde gündem dışı konuşma yapan CHP Meclis Üyesi Fahrettin Kayhan'ın sözleri gerginliğe neden oldu.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi'nde gündem dışı konuşma yapan CHP Meclis Üyesi Fahrettin Kayhan'ın sözleri gerginliğe neden oldu.

İBB Meclis toplantısı Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Sanat merkezinde yapılıyor. Gündem dışı konuşma yapan CHP Meclis Üyesi Kayhan'ın sözleri tartışmalara neden oldu. Kayhan'ın sözlerine tepki gösteren AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu ve AK Partili üyeler kürsüye yürüdü. AK Parti ve CHP sıralarından çok sayıda meclis üyesinin kürsü önünde karşı karşıya gelmesi üzerine arbede yaşandı. Meclis Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, oturuma 10 dakika ara verdi. Okul, parti grup başkanvekillerini görüşmeye çağırdı. Meclis toplantısına gerginlik nedeniyle 10 dakika ara verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Şahin