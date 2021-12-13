İBB Meclisi'nde terörle iltisaklı kişilerin belediyede işe alındığı iddiaları tartışıldı - Haberler
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İBB Meclisi'nde terörle iltisaklı kişilerin belediyede işe alındığı iddiaları tartışıldı

İBB Meclisi'nde terörle iltisaklı kişilerin belediyede işe alındığı iddiaları tartışıldı
AA / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde konuşan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin belediyede işe alınmasıyla ilgili sahadan gelen bilgilerin vahim olduğunu belirtti.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde konuşan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin belediyede işe alınmasıyla ilgili sahadan gelen bilgilerin vahim olduğunu belirtti.

İBB Meclisi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.

Mecliste söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Türkyılmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen günlerde TBMM'de dile getirdiği İBB'de işe alınan bazı kişilerin terör örgütleriyle iltisaklı olduğu yönündeki sözlerini gündeme taşıdı.

Türkyılmaz, iddiaların belediye yönetimi tarafından ciddiye alınmadığını, söz konusu kişilerin savunulduğunu, bu durumun da vahim olduğunu ifade etti.

Basına yansıyan isimlere değinen Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"PKK terör örgütü adına, kırsal alanda eleman aktarımı faaliyetleri sebebiyle gözaltına alınan ve şu anda adli kontrolle yargılaması devam eden bir personelden söz ediyoruz. Böyle bir personelin bugün işe devam edeceğini gururla ifade eden bir İBB var. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin vatanperver ve milliyetçi mensuplarına sonra da şehit annelerine şikayet ediyorum ve buradan sizi dostane şekilde uyarıyoruz. Çalıştırmaktan ötürü gururlandığınız bu kişiler gün gelecek, sizleri de emin olun, rezil edecekler. İBB gibi bir muteber kuruma zarar veren adı geçen şahıslarla ilgili derhal soruşturma başlatılmasını ve behemehal gereğinin yapılmasını istiyoruz. Sahadan gelen duyumlar ve bilgiler meselenin çok daha vahim olduğunu gösteriyor."

Türkyılmaz'ın ardından söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise iddiaların gündem değiştirmek için ortaya atıldığını savundu.

İBB'de işe alımla ilgili ismi geçen kişilerden birisinin belediyede kaydı bulunmadığını, 2 kişinin eksik evrak sebebiyle işten çıkışının verildiğini belirten Balyalı, "İşe girenler de Adalet Bakanlığı'ndan aldıkları adli sicil kayıtlarını sunmuşlar. Sicilinde bir suç kaydı yok. Her kim teröre bulaştıysa her kim eline silah aldıysa onlara karşı duruş çok net ve biz İçişleri Bakanlığımızın gereğini yapmasını bekleriz." ifadelerini kullandı.

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AA / Mücahit Türetken - Son Dakika Haberleri

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