İBB Meclisi'nde "terör örgütü üyesi çalışan" tartışması

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Ocak ayı meclisinde terör örgütü ile bağlantılı çalışan iddiaları tartışma konusu oldu. AK Parti terör örgütü ile iltisaklı olduğu iddia edilen Sevtap Ayman'ın istifasını meclis gündemine taşırken, CHP sıralarından ise tepki geldi.

İBB Meclis Ocak ayı ilk toplantısı Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddia edilen İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü çalışanı Sevtap Ayman'ın istifası gündeme geldi.

AK Parti Meclis Üyesi Hamdullah Arvas, Sevtap Ayman'ın istifası ile ilgili bir soru önergesi verdi. Önerge oy çokluğu ile kabul edildi. Arvas önergesine, "Söz konusu şahıs istifa etmiştir. Bu iddia doğru mudur? Kişinin kendisi mi istifa etmiştir ya da istifası mı istenmiştir" sorularını yöneltti.

Önerge ile ilgili söz alan İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise "Bahsi geçen kişi öncelikle istifa etmiştir. Can güvenliği kalmadığı gerekçesiyle istifa etmiştir. Başka örgütlerle bağlantılı olduğu doğru değildir. Bahsi geçen kişinin eşinin ablasının yani görümcesi ile ilgili bir arama kararı varmış. Yalnız işin ilginç tarafı şu; ilgili kişi o örgüt saflarına katıldığında bizim çalışanımızın yaşı 6'ymış. O olaydan dolayı terör ile ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Belediyelerde işe giriş kriterleri belli. Kendisi adli sicil belgesini sunmuştur ve bir sorun görülmemiştir. Çalışanımız kendisi ile ilgili soruşturmada 7 sene önce attığı tweet ile suçlanıyor, onu da başka bir isim olarak attığı belirtiliyor. Eğer başka isim adı altında tweet atmak suçsa yeliz kod adlı AK Parti milletvekilini suçlamak gerekir" ifadelerini kullandı.

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise söz alarak "PKK Terör Örgütü adına faaliyet yapan şahıslarla ile irtibatlı olduğu, örgüt adına Haber yapan Jin Haber Ajansı içerisinde faaliyet gösterdiği ve 2011-2012 yıllarında terör örgütünün sözde üst düzey mensuplarının eylem talimatlarını almak üzere Kandil'e bizzat giderek talimatlar aldığı tespit edilmiştir. Tarık Bey'e soruyorum, bu devletin güvenlik makamları adliyedeki savcının iddianamesindeki bu ifadelerle böyle bir hanımefendiyi kendi ofisinde sekreter olarak çalıştırır mı? Ben size 1 ay önce soruşturma açmanızı talep etmiştim. Siz kamu güvenliği adına gerekeni yapsaydınız bugün o hanımefendi can güvenliğinden bahsetmezdi" şeklinde konuştu.

Terörle iltisak konusuna bakış açısında Cumhur ittifakı ve Millet ittifakı arasında ciddi farklılıklar olduğunu söyleyen Türkyılmaz, "Biz Cumhur ittifak olarak ülkemizi bölmek isteyenlere karşı bu soysuzlara karşı devletimizin yürüttüğü soylu mücadelenin arkasındayız. Çünkü bizler şu an inanıyoruz İBB tabelasının üzerine onur ve gururla alkışlarla astığındı o T.C. ifadesi sadece o tabelada anlam ifade etmiyor. Hem Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne inanacaksınız, hem de bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti'ne kastedenlerle, bu ülkeyi bölmek isteyenlerle birlikte yürümek konusunda sesiniz soluğunuz çıkmayacak. Bizlerin terörist dediği isimlere siz piknikçi diyorsunuz mesela. Diyarbakır'da hendek kazılırken 'barikat kuran arkadaşlar' diyordu genel başkanınız. İstiklal marşı okunurken dudağını bile kıpırdatmazken bunlara laf etmediniz ama milletvekiliniz sözde PKK marşı söylenirken ayağa kalkıp hazırolda durdu. Bizim teröre bakışımızdaki bu farklılık terörle iltisak konusunda kendini göstermiştir. Yakında millet gereğin yapacaktır. Milletin sillesi size 2023'te haddini bildirecek arkadaşlar" diye konuşu.

İBB AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ise, 'Açıkça söyleyin biz HDP ile gizli ittifakız, dolayısıyla onların önerdiği insanları alacağız'. Bu ülkede bir tane büyükelçi öldürüldü, cumhuriyet savcısı makamında öldürüldü. Bu ülkede Türkiye'nin otomotivi için çalışan bir iş adamı korunaklı plazada öldürüldü. Bu güvenlik araştırmalar yapılmadığı için öldürüldü. Masumiyet karinesi. Siz bu terörle irtibatlı kişilere belediyenin stratejik yerlerinde görev veriyorsunuz. İstanbul'da yaşayanlar güvenliğinden endişe etmekte haklı mıdır değil midir. İçişleri bakanlığı bir inceleme yapıyor. Sizin ona destek vermeniz lazım, teşekkür etmeniz lazım. Siz ne yapıyorsunuz. İstanbul size bırakılmayacak kadar önemli bir şehirdir" dedi. - İSTANBUL

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