İBB Meclisi'nde "Şantajcı" lafı ortalığı karıştırdı: Kes sesini lan terbiyesiz, alçak herif

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Kavgaların eksik olmadığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bu kez AK Parti ve İYİ Parti arasında gerilim yaşandı. AK Parti Meclis Üyesi Ahmet Hamdi Gürbüz'ün gündem dışı konuşmalarına cevap vermek için söz alan İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık konuşurken, AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşık "Şantajcı" dedi.

"KES SESİNİ LAN TERBİYESİZ"

Kendisi için kullanılan "Şantajcı" ifadesine bir hayli sinirlenen Kıdık, "31 yıldır havacılık gazetecisiyim. Kes sesini lan terbiyesiz. Sensin şantajcı. Alçak herif. Terbiyesizlik yapıyorsun" ifadelerini kullandı.

MECLİS BAŞKANINA DA TEPKİ GÖSTERDİ

Partili arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı Kıdık, araya giren meclis başkanına da "Meclis başkanısın. Bu adamı sustur önce. Konuştuklarına dikkat etsin. Biz de insanız. Etten kemikten oluşuyoruz" diyerek tepki gösterdi.