İBB Meclisi'nde Göksu ile İmamoğlu arasında Kanal İstanbul gerginliği: İhanettir, cehalettir
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Kanal İstanbul'a karşı olmak İstanbul'un geleceğine ihanettir, cehalettir ve sorumsuzluktur" dedi. Projenin daha iyi araştırılması gerektiğini savunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "Kanal İstanbul'u yapıyoruz diye dayatamazsınız" diye konuştu.
10.12.2019 00:00 | Son Güncelleme: 10.12.2019 00:00
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde yapılması planlanan Kanal İstanbul ile ilgili sert tartışmalar yaşandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Kanal İstanbul'u yapmak ihanet, cinayet ve felaket değil, Kanal İstanbul'a karşı olmak İstanbul'un geleceğine ihanettir, cehalettir ve sorumsuzluktur." dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com