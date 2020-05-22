İBB "İstanbul Efendisi" oyununu online yayınlıyor
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İBB "İstanbul Efendisi" oyununu online yayınlıyor

İBB Kültür Daire Başkanlığı Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen oyunları, dijital olarak yayınlanmaya devam diyor.

İBB
22.05.2020 10:13 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:18

Mayıs ayı boyunca her hafta pazar günleri İBB Şehir Tiyatroları'nın daha önce sahnelenmiş ve büyük beğeniyle izlenmiş, Aşk-ı Memnu, Pembe Konağın Gelinleri ve Yedi Kocalı Hürmüz oyunları yayınlanmıştı.

24 Mayıs Pazar günü de saat 15.00'te, 2008 yılında İBB Şehir Tiyatroları'nda ilk kez sahnelenen "İstanbul Efendisi" oyunu, İBB Şehir Tiyatroları ve İBB Kültür Sanat Youtube adreslerinde tiyatro severlerle buluşacak.

İstanbul Efendisi

İstanbul Efendisi'nde, kızına uygun bir damat adayı bulmak için, dönemin batıl inançlarına bel bağlayan bir babanın gülünç durumu anlatılıyor. Musahipzade Celâl'in yazdığı, Engin Alkan'ın yönettiği oyunda; Engin Alkan, Mahperi Mertoğlu, Çağlar Çorumlu, Volkan Ayhan, Zafer Kırşan, Hüseyin Tuncel, Ümit Daşdöğen, Emrah Özertem, Tuğrul Arsever, Cihan Kurtaran, Serkan Bacak, Murat Üzen, Derya Çetinel, Sevinç Erbulak, Selin Türkmen, Berna Adıgüzel, Reyhan Karasu, Çiğdem Gürel, Senem Oluz, Hamit Erentürk, Esra Karabaş, Murat Güreç, Utku Akıncı rol alıyor.

Kaynak: Bültenler

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