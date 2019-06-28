İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı yardımcılarıyla birlikte istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı 8 yardımcısı ile birlikte istifa ettiğini bildirdi.

İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve 1. Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan istifalarını yazılı bir açıklama ile duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle