İBB eğlence etkinliklerini iptal etti
İdlip'te verdiğimiz şehitlerimiz nedeniyle İBB'nin düzenlediği bazı etkinlikler iptal edildi.
İBB iştirak ve bağlı kuruluşlarının düzenlediği etkinliklerden, konser ve eğlence niteliği taşıyanlar iptal edildi. Buna eğlence yönü ağır basan Şehir Tiyatroları'nda sergilenen oyunlar da dahil edildi. Çocuklara yönelik oyunlar ise müzikal bir içerik barındırmadığı için programa uygun olarak sürdürülecek.
İBB, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki(CRR) performansları iptal kapsamında tuttu. 28-29 Şubat ve 4 Mart tarihli organizasyonları, gerçekleştirmeme kararı aldı.
İBB Şehir Tiyatroları'nın tüm sahnelerinde, 28- ve 29 Şubat tarihinde sergilenmesi planlanan yetişkin oyunlarında da iptale gidildi. İBB Şehir Tiyatroları'nın 29 Şubat tarihli çocuk oyunları ise müzikal bir içerik barındırmadığı için kapsamın dışında tutuldu.
İBB'ye bağlı 13 kültür merkezlerindeki konserler ve yetişkin tiyatroları için de sahnelememe karar alındı. Bu etkinlik salonlarındaki çocuk oyunlarında da iptale gidilmedi.
İptal kararı alınan salon ve etkinlikler şunlar:
29 Şubat Cumartesi Saat:20.00
Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi: Aysun & Ali Kocatepe
Güngören Erdem Bayazıt Kültür Merkezi: Yeni Türkü
Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi:Velveleband
Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi:Gülden Karaböcek
Sultanbeyli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi: Aydoğan Topal
Ümraniye Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Kültür Merkezi: Alamatra Orkestrası
Şile Kültür Merkezi: Orhan Ölmez
Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi: Özdemir Erdoğan
Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi: Ali Altay
Başakşehir Kültür Merkezinde: İncesaz
Sarıyer Kültür Merkezi: İhsan Eş
Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi: Yüksel Baltacı
Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi: Serhat Ulaşkan ve Ali Şahin
Kaynak: Bültenler