İBB'den ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine 250 lira destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi döneminde ihtiyaç sahipleri için başlattığı sosyal destek kampanyasına üniversite öğrencileri de dahil edildi. Kampanya kapsamında, öğrencilerin toplu taşıma haricinde de farklı alanlarda kullanılabilen İstanbulkartlarına 250'şer lira yatırılacak.

İBB'nin ihtiyaç sahipleri ile yardımseverleri bir araya getirdiği sosyal destek kampanyasına "eğitim destek paketi" de eklendi.

5 BİN ÖĞRENCİ BAŞVURUDA BULUNDU

"Askıda fatura", "Aile Destek Paketi", "Anne-Bebek Destek Paketi"nde sonra eklenen "Eğitim Destek Paketi"nden yararlanmak isteyen 5 bin 47 öğrenci başvuruda bulundu. Şu ana kadar 389 öğrenciye 97 bin 250 TL'lik yardım yapıldı.

ÖĞRENCİLERE 250 LİRALIK EĞİTİM YAPILIYOR

"Eğitim Destek Paketi"nden faydalananlar ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilmiş üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Bu destek paketi ile öğrencilere hayırseverler tarafından tek seferlik 250 TL tutarında eğitim yardımı yapılıyor.

İSTANBULKART'A YATIRILIYOR

Yapılan yardım, doğrudan üniversite öğrencisinin İstanbulkart'ına yatırılıyor ve öğrenci SMS ile bilgilendiriliyor. İstanbulkart, toplu taşıma araçları dışında bazı marketlerde de kullanılabiliyor.