İBB'den ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine 250 lira destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İBB'den ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine 250 lira destek

23.01.2021 21:09 | Son Güncelleme: 23.01.2021 21:31

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi döneminde ihtiyaç sahipleri için başlattığı sosyal destek kampanyasına üniversite öğrencileri de dahil edildi. Kampanya kapsamında, öğrencilerin toplu taşıma haricinde de farklı alanlarda kullanılabilen İstanbulkartlarına 250'şer lira yatırılacak.

İBB'nin ihtiyaç sahipleri ile yardımseverleri bir araya getirdiği sosyal destek kampanyasına "eğitim destek paketi" de eklendi.

5 BİN ÖĞRENCİ BAŞVURUDA BULUNDU

"Askıda fatura", "Aile Destek Paketi", "Anne-Bebek Destek Paketi"nde sonra eklenen "Eğitim Destek Paketi"nden yararlanmak isteyen 5 bin 47 öğrenci başvuruda bulundu. Şu ana kadar 389 öğrenciye 97 bin 250 TL'lik yardım yapıldı.

ÖĞRENCİLERE 250 LİRALIK EĞİTİM YAPILIYOR

"Eğitim Destek Paketi"nden faydalananlar ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilmiş üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Bu destek paketi ile öğrencilere hayırseverler tarafından tek seferlik 250 TL tutarında eğitim yardımı yapılıyor.

İSTANBULKART'A YATIRILIYOR

Yapılan yardım, doğrudan üniversite öğrencisinin İstanbulkart'ına yatırılıyor ve öğrenci SMS ile bilgilendiriliyor. İstanbulkart, toplu taşıma araçları dışında bazı marketlerde de kullanılabiliyor.

İBB'den üniversite öğrencileri için 'askıda destek' kampanyası
İBB'den ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine 250 lira destek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Fuat Oktay Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Aleyna Tilki
Spor Fatih Terim Ali Şansalan Ünal Karaman Josef De Souza Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Düzce Rusya Cinayet Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İBB'den ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine 250 lira destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 22:02:09. #1.15#
title