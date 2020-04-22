İBB'den 23 nisan için 100.yıl marşı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Ali Altay, 23 Nisan, Güncel

İBB'den 23 nisan için 100.yıl marşı

İBB, TBMM'nin kuruluşunun yüzüncü yılı ve dünyadaki tek çocuk bayramı olan 23 Nisan için marş besteletti.

22.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:12
İBB'den 23 nisan için 100.yıl marşı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 23 Nisan kutlamalarının 100. yılında, çocuklara yepyeni bir 23 Nisan bestesi armağan etti. Sözlerini Ayşin Altay, müzik ve düzenlemesi Ali Altay tarafından yapılan marşı, Beşiktaş Belediyesi Beşiktaş Çocuk Korosu seslendirdi. Marş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya sayfalarından tüm çocuklarla paylaşıldı. Başkan İmamoğlu, 23 Nisan 100.Yıl Marşı isimli eseri, "Sizler hepiniz geleceğin ışığısınız... Kutlu olsun bayramımız, kutlu olsun ulusal egemenliğimiz" ifadeleriyle duyurdu.

"YOLUMUZ ATATÜRK YOLU"

Marşın sözlerini yazan Ayşin Altay, Atatürk yolunda yürümeyi ilke edindiklerini belirterek,bu duygu ve düşüncülerin gelecek nesillerin hep hafızalarında kalabilmesi adına marşı yazdığını söyledi. Eşiyle birlikte böyle bir projeye imza attıkları için mutlu olduğunu anlatan Ayşin Altay şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır bunları yapmak istiyorduk ama önümüzde engeller vardı. Ekrem İmamoğlu ile birlikte bir yol açıldı. Umarım bundan sonra ülkemiz ve dünya çocukları için çok daha güzel şeyler olacak. Biz, çocuklara armağan edilmiş tek bayrama sahip olmamız nedeniyle bir örneğiz. Atatürk'ün devrimlerini yaşatabilmek adına katkımız olduğu için çok mutluyum."

"UMARIZ ÇOCUKLARIMIZ TARAFINDAN YILLARCA SÖYLENİR"

Eserin müzik ve düzenlemelerini gerçekleştiren Ali Altay, Başkan İmamoğlu'nun "Bir çift mavi gözün ışığında Cumhuriyet'in bekçisiyiz ilelebet" notuyla 29 Ekim'de paylaştı marşı anımsatarak, "Yapmış olduğumuz bu eserden sonra başkanımız, böyle marşların yapılmasını gerektiği yönünde bizi motive ederek ricada bulunuyor. Bunu salt bir hizmet olarak değil, ayrıca kültür hazinesine bir katkı olarak düşündüğü anlıyorum" dedi.

23 Nisan için kendilerinden yüzüncü yıla yakışır bir marş ricasında bulunulduğunda, büyük bir motivasyonla esere yoğunlaştıklarını dile getiren Ali Altay şöyle konuştu:

"Mumammer Sun'un eserlerinden sonra 23 Nisan için yapılmış ve dillere pelesenk olmuş besteler yapılmadı. Çocukların anlayabileceği, melodisinin de dinamik olduğu, güzel bir esere imza attık. Umarız çocuklarımız tarafından da beğenilir ve yıllarca söylenir. Okullarda yıllarca dillerden düşmeden söylenir. Bir nevi çocuklara bizlerle birlikte başkanımızın da bir armağanı oldu."

Atatürk'ün kazandırdığı değerlerin tekrar altını çizen Ayşin ve Ali Altay, böyle eserler vermeye devam edeceklerini kaydederek marşta geçen "Benden Daha Çok Sev Büyük Ata'nı" ifadelerini bir annenin evladına söyleyebileceği en büyük söz olarak tanımladı. Bu sözleri, "Atatürk'ü ilk anne ve babalarından öğrenirler"ifadeleriyle anlatan Altay'lar, marşı, dünya çocuklarını düşünerek hayata geçirdiklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler

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