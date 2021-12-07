İbb bursu yattı mı? Burslar yattı mı? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. İBB burs sonuçlarının açıklanmasının ardından burs almaya hak kazanan binlerce kişi İBB 1. taksit burs ödemelerinin hesaplarına yatmasını bekliyor.İBB bursu yattı mı? İBB bursu 1. taksit ne zaman yatacak? İBB bursu kaç lira olacak?

İBB BURSU YATTI MI?

İBB burs başvuru sonuçları 23 Kasım'da açıklandı. Aralık ayının ortalarına doğru gidilirken öğrenciler burs ödemelerinin yapılmasını bekliyor. İBB bursu ilk taksit ödemeleri henüz hesaplara yatmadı. Bir kaç gün içinde İBB burslarının öğrencilerin hesaplarına yatması bekleniyor.

İBB BURSU NE KADAR?

İBB bursuna başvuran adaylar bu sene bursun ne kadar oalcağını da merak ediyor. İBB bursu 2020-2021 döneminde toplamda 3 bin 200 TL olacak şekilde hesaplara yatmıştı. Ödemeler 3 taksit halinde yapılıyor. Bu sene İBB burslarına zam gelmesi de bekleniyor. Ancak bursların ne kadar olacağına dair henüz bir açıklama gelmeedi.

2021 İBB BURSU NE ZAMAN YATACAK?

İBB burs başvurusunda bulunan binlerce kişi şimdiden bursların ne zaman hangi tarihte yatacağını da araştırmaya başladı. İBB bursu geçen dönemlerde 3 taksit halinde ödenmişti. 2021-2022 yılında da yine 3 taksit halinde ödeneceği tahmin ediliyor. Geçen sene İBB bursu ilk taksit 1.200 TL'lik kısmı Aralık ayında hesaplara yatmıştı. 2021 yılında da Aralık-Ocak döneminde İBB bursunun ilk taksidinin hesaplara yatması muhtemel. İBB burslarında ilk taksit ödemeleri aralık ayının ilk haftası gerçekleştirilecek.

İBB bursunda istenilecek belgeler

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı/ Disiplin cezası almadığına dair belge

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

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