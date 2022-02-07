2022 İBB bursu ne zaman yatacak? İBB 2. burs ne zaman yatar, tarih belli mi? İBB bir sonraki burs hangi ayda ödenecek?

İbb bursu ne zaman yatacak sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılında 51 bin 890 üniversiteliye burs imkanı sağlamakta. Bursu almaya hak kazananlar ilk ödemeyi aldı. Bu nedenle ikinci ve üçüncü taksidin ne zaman yatacağı araştırılıyor.İBB 2. burs ne zaman yatar, tarih belli mi?

İBB 2. BURSU NE ZAMAN YATACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli burs başvuruları 5-22 Ekim tarihleri arasında tamamlandıktan sonra, 23 Kasım'da sonuçlar belli oldu. 3 taksit şeklinde yatırılan bursun ilk taksidi Aralık ayında öğrencilere ulaştı. Diğer taksitler ise 2022 yılında 1.000'er TL olarak iki parça halinde ödenecek. Bursların hesaba yatırılmaya başlamasıyla birlikte öğrencilerin cep telefonlarına bilgilendirme için SMS gönderiliyor. Ancak henüz tarih açıklanmadı.

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