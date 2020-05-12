İBB Başkanı İmamoğlu, kendi fotoğrafı üzerinden paylaşım yapan Twitter kullanıcısına yanıt verdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir takipçisinin kendisinin fotoğrafı üzerinden yaptığı esprili paylaşıma "Umutsuz olma" diyerek karşılık verdi.

Twitter'da koronavirüs nedeniyle derslerinden uzak kalan bir kullanıcı ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında komik diyaloglar yaşandı. İMAMOĞLU'NUN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI Adı Gizem olan "fromlightside" isimli Twitter kullanıcısı, uzaktan eğitim dersleriyle ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gülmediği bir fotoğrafını paylaşıp "82 hafta geriden geldiğim online dersleri toparlıyorum" yazdı. İBB BAŞKANI CEVAP VERDİ İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu tweete şu şekilde cevap verdi: "Sevgili Gizem, dersleri toparlayacağına eminim umutsuz olma"