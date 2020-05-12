İBB Başkanı İmamoğlu, kendi fotoğrafı üzerinden paylaşım yapan Twitter kullanıcısına yanıt verdi
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İBB Başkanı İmamoğlu, kendi fotoğrafı üzerinden paylaşım yapan Twitter kullanıcısına yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir takipçisinin kendisinin fotoğrafı üzerinden yaptığı esprili paylaşıma "Umutsuz olma" diyerek karşılık verdi.

12.05.2020 10:53 | Son Güncelleme: 12.05.2020 11:08

Twitter'da koronavirüs nedeniyle derslerinden uzak kalan bir kullanıcı ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında komik diyaloglar yaşandı.

İMAMOĞLU'NUN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Adı Gizem olan "fromlightside" isimli Twitter kullanıcısı, uzaktan eğitim dersleriyle ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gülmediği bir fotoğrafını paylaşıp "82 hafta geriden geldiğim online dersleri toparlıyorum" yazdı.

İBB BAŞKANI CEVAP VERDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu tweete şu şekilde cevap verdi: "Sevgili Gizem, dersleri toparlayacağına eminim umutsuz olma"

İBB Başkanı İmamoğlu, kendi fotoğrafı üzerinden paylaşım yapan Twitter kullanıcısına yanıt verdi
İBB Başkanı İmamoğlu, kendi fotoğrafı üzerinden paylaşım yapan Twitter kullanıcısına yanıt verdi

Güncel Manşet

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