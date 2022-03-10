İBB Başkanı İmamoğlu, kar tedbirlerini açıkladı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da alınan kar tedbirlerine ilişkin "2 bin aracımız ve 9 bin 500 personelimiz görevde" dedi.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'da düzenlenen basın toplantısında alınan tedbirler hakkında bilgiler verdi. Kuzey hattındaki ilçelerde 20, şehir merkezinde ise 5 santimetre kalınlığında kar görüldüğünü belirten İmamoğlu, 2 bin araç ve 9 bin 500 personelin görevde olduğunu ve son 24 saatte 6 bin tonun üzerinde tuz kullandığını ifade etti.

"Şuan 600'e yaklaşan evsiz vatandaşlarımızı konuk ediyoruz"

İmamoğlu, "Kuzeyde kalan ilçelerimizde bazı yerlerde 20 santimetreye yaklaşan kalınlıklar söz konusu. Özellikle şehir merkezindeki ilçelerimizde de 5 santimetreye yaklaşan kalınlık oluşmuş durumda. Trafik yoğunluğunun da sabah saatlerimde yüzde 35'e çıktığını gördük. En yoğun hali bu oldu şuan yüzde 20 seviyesinde. Biz şuanda 4 günlük zaman diliminin başlangıcındayız dolayısıyla vatandaşlarımız trafiği hafif görüp özel araçlarıyla gerekmedikçe sahaya çıkma gibi bir davranışta bulunmasınlar. 2 bin aracımız ve 9 bin 500 personelimiz görevde şuanda. Son 24 saatte İBB ekipleri 6 bin tonun üzerinde tuz kullandı. Sahada çalışan personele ve belirlenen 40 noktada şuana kadar 75 bin kumanya ve mobil malzeme içerisinde çorbası, keki, suyu ve sıcak içeceğin dağıtımı yapılıyor. Önemli noktalarda konuşlanan mobil tuvaletlerimiz de vatandaşlarımıza hizmet verecek. Şuan 600'e yaklaşan evsiz vatandaşımızı misafir ediyoruz" diye konuştu.