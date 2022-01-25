İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan istifa çağrılarına jet yanıt: Zavallı mesajlara aldırış etmeyin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkındaki istifa çağrılarına yanıt verdi. İmamoğlu, "Şu yol bu yol demeden, zorlu akşamı beraber atlatacağız. Ancak kaşının üstünde gözün var anlayışındaki zavallı mesajlara da aldırış etmeyin" dedi.

İstanbul'daki kar yağışının ardından birçok yolun tıkanması nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında istifa çağrısı başlatıldı. Hatta İmamoğlu'nun yağış sırasında bir balıkçıda olduğu da iddia edildi.

ÇAĞRILARA YANIT VERDİ

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı son durum mesajında, kendisi hakkındaki istifa çağrılarına da yanıt verdi. Başkan İmamoğlu, istifa çağrılarını yersiz olarak niteleyerek, bazı mesajları da "zavallı olarak" değerlendirdi.

"ZAVALLI MESAJLAR ALDIRIŞ ETMEYİN"

İBB Başkanı İmamoğlu'nun konuyla ilgili sözleri şu şekilde: "Şu kurumun yetkisinde şu köprü, şu kurumun yetkisinde ara sokak demeden konuşuyorum. Elbette ki zor durumdaki vatandaşlara yardım edeceğiz ancak 1 dakika içerisinde kaşının üstünde gözün var anlayışındaki mesajlara da çok aldırış etmeyin. Bu akşamı hep beraber atlatacağız. "

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