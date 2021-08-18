İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan hayvan bakımevindeki olayla ilgili açıklama
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan hayvan bakımevindeki olayla ilgili açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan hayvan bakımevindeki olayla ilgili açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tepeören Hayvan Bakımevi yakınına kazılan çukura onlarca kedi ve köpeğin cesedi bırakıldı.

Tepeören Hayvan Bakımevi yakınına kazılan çukura onlarca kedi ve köpeğin cesedi bırakıldı. Olayın basında yer almasının ardından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hayvan dostlarımızın defin edildiği alandaki görüntüleri asla kabul edemeyiz. Yapılan bu uygulamayı yapan kişiler hakkında soruşturma açılmıştır" dedi.

İstanbul Tepeören'de kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri, duydukları kokuyu takip ettiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştü. İBB'ye bağlı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevinin yakınındaki bahçede kazılmış çukur içerisinde, onlarca telef olmuş kedi ve köpek cesedi olduğu görüldü. Olayın basında yer almasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. İmamoğlu "Tepeören Hayvan Bakımevi'nde hayatını kaybeden hayvan dostlarımızın defin edildiği alandaki görüntüleri asla kabul edemeyiz. Şehrimizi paylaştığımız canlı dostlarımıza yapılan bu uygulamayı yapan kişiler hakkında soruşturma açılmıştır. Gelişmeleri paylaşacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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