İBADETE AÇILMASININ BİRİNCİ YILDÖNÜMÜNDE AYASOFYA CAMİİ'NE ZİYARETÇİ KUYRUĞU

Osman BAKIR istanbul, DHAAyasofya Camii, ibadete açılmasının birinci yıldönümünde yoğun ilgi gördü.

Osman BAKIR istanbul, DHA

Ayasofya Camii, ibadete açılmasının birinci yıldönümünde yoğun ilgi gördü. Yerli ve yabancı turistler cami önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasının bugün birinci yıldönümü. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği cami girişi önünde metrelerce kuyruk oluştu. Aileleriyle gelen ziyaretçiler, sıranın kendisine gelmesini bekledi. Bazı kişiler ise cami etrafındaki yeşillik alanlarda serinlemek için oturdu, çocuklar ise oyunlar oynadı. Ayasofya'yı gezmeye Antalya'dan geldiğini belirten Sevinç Aras, Çok kalabalık, ilk defa böyle bir kalabalık gördüm dedi.

BEKLEMEYE DEĞER

Ayten Uludağ ise babasının kendisini ziyarete geldiğini, bu nedenle Ayasofya Camii'ne getirdiğini belirterek Anneciğim bir ay önce rahmetli oldu. Çok istiyordu. Annem gelemedi, onun yerine biz babamla Ayasofya Camii'ne ziyarete geldik. Kalabalık ürkütmüyor, hemen ilerleme sağlanıyor. Bir sıkıntı yok. Herkes düzene uyuyor. Beklemeye değer dedi.

ŞÜKÜR NAMAZI KILMAK İSTİYORUZ

Sultanbeyli'den gelen Afife Subaşı, Ayasofya Camii olduktan sonra ilk defa geliyoruz. Bu güzel güne şahitlik etmek istiyoruz, şükür namazı kılmak istiyoruz burada. Çocuklarımıza da o bilinci yerleştirmek istiyoruz. Buraya kadar geldik, içeriye de gireceğiz inşallah diye konuştu.

ÖZELLİKLE AYASOFYA'YI GÖRMEK İÇİN GELDİK

Ailece Ayasofya'yı ziyarete gelen Ayşe Bulut da Çok mutluyuz. Eskişehir'den geldik ziyaret için. Hem bayram ziyareti hem de Ayasofya. Özellikle Ayasofya'yı görmek için. Gayet mutluyuz dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı