IATA'dan Koronavirüs uyarısı: Hava yolu şirketlerinin gelirleri 29,3 milyar dolar azalabilir
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IATA'dan Koronavirüs uyarısı: Hava yolu şirketlerinin gelirleri 29,3 milyar dolar azalabilir

Merkezi Kanada'nın Montreal kentinde olan IATA son 10 yıldır ilk kez uluslararası seyahate olan talepte düşüş görüldüğünü açıkladı

21.02.2020 16:37 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:37
IATA'dan Koronavirüs uyarısı: Hava yolu şirketlerinin gelirleri 29,3 milyar dolar azalabilir

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), koronavirüs salgını nedeniyle hava yolu şirketlerinin gelirlerinin bu yıl 29,3 milyar dolar seviyesinde azalabileceğini duyurdu.


Merkezi 'nın kentinde olan IATA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının hava taşımacılığı sektörüne etkisi değerlendirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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