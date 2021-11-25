İ Harfi ile başlayan İsim, Şehir, Hayvan, Bitki, Eşya, Ünlü isimleri nelerdir? İ ile başlayan isimler, şehirler, bitkiler, eşyalar

İsim-Şehir oyunu oynamak hem eğlenceli, hem kolay hem de öğreticidir. Eğer ilkokula giden çocuklarınız varsa hafta sonları bu oyunu çocuklarınızla birlikte oynayabilir ve eğlenebilirsiniz. Sizler için İ ile başlayan isim şehir oyununda lazım olacak tüm isimleri derledik. Haber imizden İ ile başlayan isimlerle bakarak oyunda başarı sağlayabilir ve puanları toplayabilirsiniz. Alfabenin 12. harfi İ ile başlayan isimler, İ ile başlayan şehirler, İ ile başlayan hayvanlar, İ ile başlayan bitkiler, İ ile başlayan eşyalar, İ ile başlayan artistler vb. tüm isimler sizlerle... İyi eğlenceler...

İSİM ŞEHİR OYUNU NEDİR?

İsim-şehir, Türkiye'de ortaya çıkan ve günümüzde de varlığını sürdüren bir oyundur. Oyun birkaç oyuncu ile veya birkaç grup ile oynanabilir. Oyunda her oyuncu veya grup için kâğıt ve kalem gerekir. Genellikle 3-4 oyuncu ile oynanmaktadır. Bilgi içerikli bir oyun türüdür.

İsim-Şehir oyunu örnek tablo

İSİM ŞEHİR OYUNU NASIL OYNANIR?

Alfabeden seçilen bir harf seçilir (genelde "Ğ" seçilmez). Seçilen harfle başlayan isim, şehir, hayvan, bitki, eşya, ülke, sanatçı ve oyuncular tarafından belirlenen başka maddeler ile ilgili adlar, boylamsal çizgiler ile maddelere ayrılmış kâğıtta ilgili maddenin altına yazılır. Genelde adların yerel kullanımları kabul görmez. Bu adları tamamlayan ilk oyuncu 1 dakika süre tutar diğer oyuncular 1 dakika içerisinde bitirmelidirler. 2 kişi ayni şeyi yazmışsa 5 puan farklıysa 10 puan boşsa 0 puan alır. Eğer 3 veya daha fazla kişiyle oynanan oyunda herkes aynı şeyi yazıp bir kişi farklı yazarsa 15 puan alır. Oyun sonunda en çok puan alan kazanır.

İ HARFİ İLE BAŞLAYAN İSİMLER NELERDİR?

İbrahim

İzel

İzzet

İkbal

İclal

İ HARFİ İLE BAŞLAYAN ŞEHİR İSİMLERİ NELERDİR?

İstanbul

İzmir

İ HARFİ İLE BAŞLAYAN HAYVAN İSİMLERİ NELERDİR?

İnek

İguana

İstiridye

İpekböceği

İ HARFİ İLE BAŞLAYAN BİTKİ İSİMLERİ NELERDİR?

İğde

İtüzümü

İnci çiçeği

İğnelik otu

İ HARFİ İLE BAŞLAYAN EŞYA İSİMLERİ NELERDİR?

İbrik

İskemle

İğne

İplik

İ HARFİ İLE BAŞLAYAN ÜNLÜ İSİMLERİ NELERDİR?

İbrahim Erkal

İzel Çeliköz

İlhan İrem

İzzet Günay

İclal Aydın

İ İLE BAŞLAYAN MEYVELER NELERDİR?

İncir

İğde

İ İLE ÜLKELER NELERDİR?

İspanya

İtalya

İrlanda

İzlanda

İngiltere

NOT = İ ile başlayan birçok isim, şehir, ülke... vb. ismi mevcuttur. Fakat sizlere bazılarını paylaştık.

OKULDA İSİM-ŞEHİR OYUNU NASIL OYNANIR?

Oyun dörderli gruplar halinde oynanır. Öğretmen bir harf belirler. Öğrenciler bu harfle başlayan tabloda belirtilen isimleri bulurlar. Öğretmen 3 dk süre tanır. Her soru 10 puandır. Aynı cevaplar 5 puan. Cevap verilemezse 0 puan alınır. Sonunda puan toplanır. Toplam puan kısmına yazılır. Öğretmen tekrar harf belirler. Oyun bu şekilde sürer gider. Her grubun birincileri belirlenir, ödüllendirilir. Oyun konunun pekişmesine, daha çok akılda kalmasına vesile olur. Yarış havasında olduğu için öğrencilerin birbirlerini denetlemesine imkan sağlar.

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