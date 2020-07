I Am Woman Filmi I Am Woman filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. I Am Woman filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

70'li yılların müzisyen ve aktivist ismi Helen Reddy'nin hayat hikayesinin ele alındığı biyografik dram filminin yönetmenliğini Unjoo Moon ve senaristliğini Emma Jensen üstleniyor. Başrollerde ise Tilda Cobham-Hervey, Evan Peters, Danielle Macdonald, Matty Cardarople ve Dusty Sorg yer alıyor. Yönetmen: Unjoo Moon Senaryo: Emma Jensen Oyuncular: Tilda Cobham-Hervey, Evan Peters, Danielle Macdonald, Matty Cardarople, Dusty Sorg, Gus Murray, Molly Broadstock, Maddison-Cleo Musumeci, Eduardo Santos, Toks James, Jordan Raskopoulos, Rita Rani Ahuja, Nicola Frew, David Nash, Franc Violi, Keith Stribling, Shakila Zab, Scout Bowman, Nilson David, Eric So, Liam Douglas, Zoë Crawford, Damien Strouthos, Genevieve Davis, George Rafael, Melody Beck, Katerina Tsompanis, Jordan Thomas, Adriano Capelletta, Jamie Ayrton Filmin Türü: Biyografi Orijinal Adı: I Am Woman Yapımcı Firma: Goalpost Pictures Yapım Yılı: 2019 Yapım Ülkesi: Avustralya Orijinal Dili: İngilizce Filmin Süresi: 116 dk. Dağıtıcı Firma: Goalpost Pictures Vizyon Tarihi: 01.01.2070