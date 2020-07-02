I Am Woman Filmi
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70'li yılların müzisyen ve aktivist ismi Helen Reddy'nin hayat hikayesinin ele alındığı biyografik dram filminin yönetmenliğini Unjoo Moon ve senaristliğini Emma Jensen üstleniyor. Başrollerde ise Tilda Cobham-Hervey, Evan Peters, Danielle Macdonald, Matty Cardarople ve Dusty Sorg yer alıyor.
Yönetmen: Unjoo Moon
Senaryo: Emma Jensen
Oyuncular: Tilda Cobham-Hervey, Evan Peters, Danielle Macdonald, Matty Cardarople, Dusty Sorg, Gus Murray, Molly Broadstock, Maddison-Cleo Musumeci, Eduardo Santos, Toks James, Jordan Raskopoulos, Rita Rani Ahuja, Nicola Frew, David Nash, Franc Violi, Keith Stribling, Shakila Zab, Scout Bowman, Nilson David, Eric So, Liam Douglas, Zoë Crawford, Damien Strouthos, Genevieve Davis, George Rafael, Melody Beck, Katerina Tsompanis, Jordan Thomas, Adriano Capelletta, Jamie Ayrton
Filmin Türü: Biyografi
Orijinal Adı: I Am Woman
Yapımcı Firma: Goalpost Pictures
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Avustralya
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 116 dk.
Dağıtıcı Firma: Goalpost Pictures
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com