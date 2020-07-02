I Am Woman Filmi
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I Am Woman Filmi

I Am Woman filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. I Am Woman filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

I Am Woman Filmi
02.07.2020 10:54 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:58

70'li yılların müzisyen ve aktivist ismi Helen Reddy'nin hayat hikayesinin ele alındığı biyografik dram filminin yönetmenliğini Unjoo Moon ve senaristliğini Emma Jensen üstleniyor. Başrollerde ise Tilda Cobham-Hervey, Evan Peters, Danielle Macdonald, Matty Cardarople ve Dusty Sorg yer alıyor.

Yönetmen: Unjoo Moon

Senaryo: Emma Jensen

Oyuncular: Tilda Cobham-Hervey, Evan Peters, Danielle Macdonald, Matty Cardarople, Dusty Sorg, Gus Murray, Molly Broadstock, Maddison-Cleo Musumeci, Eduardo Santos, Toks James, Jordan Raskopoulos, Rita Rani Ahuja, Nicola Frew, David Nash, Franc Violi, Keith Stribling, Shakila Zab, Scout Bowman, Nilson David, Eric So, Liam Douglas, Zoë Crawford, Damien Strouthos, Genevieve Davis, George Rafael, Melody Beck, Katerina Tsompanis, Jordan Thomas, Adriano Capelletta, Jamie Ayrton

Filmin Türü: Biyografi

Orijinal Adı: I Am Woman

Yapımcı Firma: Goalpost Pictures

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Avustralya

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 116 dk.

Dağıtıcı Firma: Goalpost Pictures

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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