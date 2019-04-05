Huzurun Resmi Gökyüzünde Fotoğraflandı

Mardin'de geçen hafta startı verilen balon turizmi başladı. Balona binen vatandaşlar, huzurun hakim olduğu Mardin'i havadan izlemenin keyfini yaşadı.

Tarihi Mardin'de düzenlenen programa, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan, firma yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Uçuş öncesi bir konuşma yapan Mardin Valisi Mustafa Yaman, sıcak balon turizmi için hedefin 5 milyon turist olduğunu söyledi. Vali Yaman, "Geçen hafta Mardin Yükseliyor diye projemizi başlatmıştık. Bugün test uçuşları ve bağlı uçuşlar başladı. Önümüzdeki hata içinde Dara antik kenti ve eski Mardin'de serbest uçuşlar başlayacak. Firma yetkilileri rezervasyon almaya başladı. Mardin bölgenin en güzel şehri, artık huzur var. Geçen yıl 3 milyon üzerinde turist ağırladı Mardin. Bu yıl koyduğumuz hedefler ve projeler ile 5 milyon insanımızı ağırlamayı hedefliyor. Mardin dar sokaklarında sokak aralarında tarih fısıldayan şehir havadan da görüntülenecek muhteşem bir şehir" dedi.

Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı da, belediye başkanlığının ilk gününde balon turizmine ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getrdi. Tutaşı, "2019 Mardin'de uçuş trendinin olacağı bir şehir. İnşallah hep yükseliriz, projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İlk kez balonla havalanan vatandaşlar da, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından vatandaşlar balona binerek tarihi Mardin'i havadan izlemenin keyfini yaşadı. - MARDİN

Kaynak: İHA