KAHRAMANMARAŞ - Huzurevinde müzikle hayata tutunan gitarist, şarkılarıyla arkadaşlarına da moral veriyor
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KAHRAMANMARAŞ - Huzurevinde müzikle hayata tutunan gitarist, şarkılarıyla arkadaşlarına da moral veriyor

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Geçmişte birçok ünlü sanatçının arkasında gitar çalan ve vokalistliğini yapan, tekerlekli sandalyeyle girdiği huzurevinde müzikle hayata bağlanan Neşat Dinçer, şarkılarıyla arkadaşlarına da moral aşılıyor.

Geçmişte birçok ünlü sanatçının arkasında gitar çalan ve vokalistliğini yapan, tekerlekli sandalyeyle girdiği huzurevinde müzikle hayata bağlanan Neşat Dinçer, şarkılarıyla arkadaşlarına da moral aşılıyor.

2000'li yılların başında 28 yaşındaki oğlunun ölümü sonrası hafızasını kaybeden ve yerleştiği Kahramanmaraş Huzurevi'nde yeniden hayata tutunan Dinçer, verdiği yaşam mücadelesiyle örnek oluyor.

Geçmişte Semiha Yankı, Ali Rıza Binboğa ve Neşe Karaböcek gibi sanatçıların arkasında gitar çalan ve onlara vokalistlik yapan Dinçer, hayatını sürdürdüğü huzurevindeki arkadaşlarına şarkılarıyla da moral kaynağı oluyor.

İlerlemiş yaşına rağmen gitarını elinden bırakmayan Dinçer, huzurevi sakinlerinin müzik isteğini de geri çevirmiyor.

Şarkılarıyla kimi zaman neşelendiren kimi zaman da hüzünlendiren Dinçer, huzurevine ayrı bir renk katıyor.

"Gitarıma tekrardan burada sarıldım"

Neşat Dinçer, AA muhabirine, oğlunun ölümü sonrası çok kötü günler yaşadığını ve birkaç huzurevinde tedavi gördüğünü söyledi.

En son Kahramanmaraş Huzurevi'nde şifayı bulduğunu anlatan Dinçer, şunları kaydetti:

"Burada sevgiyle tekrar ayağa kalktım. Yaşam benim için bitmişti. Kocaeli'de bir müzik hocası vardı. Ben yatağa bağımlıyken, beni müzik odasına götürdü ve onun sayesinde ayağa kalktım. Kahramanmaraş'a ilk geldiğimde tekerlekli sandalyedeydim. Benimle ilgilendiler ve ayağa kalkarak, buradaki arkadaşlarıma mutluluk vermemi, konser vermemi istediler. Gitarıma tekrardan burada sarıldım. Burada şarkı söylemeyi öğrettiğim arkadaşlarım oldu. Onlara şarkılar söyledim. Onlar şarkı söyleyip mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. İstek şarkı olursa onları çalıyorum ve devamlı gitarımla zaman geçiriyorum. Bizlere bu imkanları sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımız Derya Yanık'a çok teşekkür ediyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya da yaklaşık 5 yıldır misafir ettikleri Dinçer'in huzurevine farklı bir renk kattığını belirtti.

Dinçer'in ilk geldiği sıralarda çok zor günler geçirdiğini fakat zamanla kendisini toparlamayı başardığını aktaran Kaya, "Neşat amcamız diğer büyüklerimiz gibi bizlerin değerlerinden bir tanesi. Yaklaşık 5 yıldır burada misafirimiz olarak bulunuyor. İlk geldiği günlerde yaşadığı sıkıntılardan dolayı ciddi derecede yatağa bağımlı durumdaydı. Şu anda bizler gibi mesai arkadaşlarımız gibi müzik terapiyle arkadaşlarına her zaman destek oluyor." diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ - Huzurevinde müzikle hayata tutunan gitarist, şarkılarıyla arkadaşlarına da moral veriyor
KAHRAMANMARAŞ - Huzurevinde müzikle hayata tutunan gitarist, şarkılarıyla arkadaşlarına da moral veriyor
KAHRAMANMARAŞ - Huzurevinde müzikle hayata tutunan gitarist, şarkılarıyla arkadaşlarına da moral veriyor
KAHRAMANMARAŞ - Huzurevinde müzikle hayata tutunan gitarist, şarkılarıyla arkadaşlarına da moral veriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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