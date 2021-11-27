Huzurevinde çırılçıplak soyunup yaşlılara kucak dansı yapan kadına büyük tepki yağıyor - Haberler
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Huzurevinde çırılçıplak soyunup yaşlılara kucak dansı yapan kadına büyük tepki yağıyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Huzurevinde çırılçıplak soyunup yaşlılara kucak dansı yapan kadına büyük tepki yağıyor

ABD'nin Florida eyaletinde kaçak olarak girdiği huzurevinde soyunan ve huzurevi sakinlerine kucak dansı yapan Heather Cruz isimli kadına tepki gösterildi. Cruz, huzurevi yöneticilerinin şikayeti üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde meydan gelen olay büyük tepki çekti. 35 yaşındaki Heather Cruz isimli kadın, bir çılgınlık yapmak için huzurevinin açık olan kapısından girdi ve tamamen soyundu. Kadın ardından huzurevi sakinlerine kucak dansı yapmaya başladı.

Genç kadının soyunduğunu gören huzurevi yöneticileri ve güvenlik görevlileri, durumu hemen polise haber verdi. Bu sırada kadın, kendisini engellemeye çalışan güvenlik görevlilerinin tüm çabasına rağmen dans etmeyi sürdürdü.

Huzurevinde çırılçıplak soyunup yaşlılara kucak dansı yapan kadına büyük tepki yağıyor

Olay yerine gelen polis ekipleri, huzurevi yöneticilerinin şikayeti üzerine Heather Cruz isimli kadını karakola götürdü. Yöneticilerin şikayetinden vazgeçmemesi üzerine tutuklanan kadın, mahkemesi görülene kadar cezaevine gönderildi.

Diğer yandan genç kadının, karakola giderken polis ekipleri ve huzurevi güvenliklerine de saldırdığı ifade edildi. Heather Cruz hakkındaki suçlamalar arasında "Polise mukavemet" ve "darp" da var.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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