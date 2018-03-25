Huzurevi Sakinleri Bisiklet Turuna Katıldı

Şehzadeler ilçesinde huzurevi sakinleri yıllar sonra bisiklete binmenin heyecanını yaşadı.

Yaşlılar Haftası dolayısıyla Manisa Huzurevi Vakfı ve Velespit Academy işbirliğiyle bisiklet turu düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan huzurevi sakinleri, kendileri için temin edilen bisikletlerle İzmir Sürat Yolu güzergahını takip ederek, 7,2 kilometrelik turla ikamet ettikleri Manisa Huzurevine pedal çevirerek gitti.

Vakıf Müdürü Ayşe Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Manisa Huzurevinde yaşamını sürdüren yaşlıları mutlu etmek ve yeniden bisiklete binmeyi hayal eden yaşlıların hayalini gerçekleştirmek için etkinliği düzenlediklerini söyledi.



Yaşlıların bisiklet sürerken yaşadıkları heyecan ve yüzlerindeki mutlulukla etkinliğin amacına ulaştığını ifade eden Çoban, şöyle konuştu:



"Bisiklet sürücüsü olarak etkinliğin başından beri içerisindeyim, nostaljik müziklerle çok keyif aldık. Taşıdığımız yaşlılarımızın sevinci ile çok eğlenceli bir sürüş oldu. Bizi büyüklerimiz çok güzel karşıladılar. Bizim için çok farklı bir etkinlik oldu, emeği geçen ve bize destek veren ve katılan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki kısımda misafirlerimizi huzurevinde ağırlayacağız. 40 sene önce bisiklete binmişler. Bunun heyecanını yıllar sonra tekrar yaşadılar. Yılar sonra bu zevki onlara tattırmış olduk."

Velespit Academy Koordinatörü Ramazan Yüksel de yaşlıları bisiklete bindirerek, bisiklete binmenin yaşı olmadığını gösterdiklerini ifade etti.