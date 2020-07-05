Huzur ortamına dikkat çekmek için dağcılar Sülbüs dağına tırmandı
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Huzur ortamına dikkat çekmek için dağcılar Sülbüs dağına tırmandı

BİNGÖL'de bir araya gelen dağcılar, bölgede oluşan huzur ve güven ortamına dikkat çekmek amacıyla Yayladere ilçesindeki 2 bin 878 rakımlı Sülbüs Dağı'na doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Huzur ortamına dikkat çekmek için dağcılar Sülbüs dağına tırmandı
05.07.2020 20:14 | Son Güncelleme: 05.07.2020 20:18

BİNGÖL'de bir araya gelen dağcılar, bölgede oluşan huzur ve güven ortamına dikkat çekmek amacıyla Yayladere ilçesindeki 2 bin 878 rakımlı Sülbüs Dağı'na doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Bingöl'de bir araya gelen 45 kişilik dağcı grubu, bölgede oluşan huzur ve güven ortamına dikkat çekmek amacıyla düzenledikleri etkinlik kapsamında Yayladere ilçesinde bulunan ve bazı bölgeleri halen karla kaplı olan 2 bin 878 rakımlı Sülbüs Dağı'na doğa yürüyüşe gerçekleştirdi. Zor şartlar altında tırmandıklarını söyleyen Türkiye Dağcılık Federasyonu Bingöl Temsilcisi Ramazan Küçükhazar, 4 saatlik zorlu yürüyüşün ardından 2 bin 878 rakımlı bölgeye ulaştıklarını söyledi. Küçükhazar, "Doğa yürüyüşünü eğlenceli ve zorlu şartlar altında gerçekleştirdik. Sülbüs Dağında her yıl festivaller düzenlenirdi. Fakat bu yıl ne yazık ki koronavirüs nedeniyle festivaller yapılamadı. Sülbüs Dağı'nda 45 kişilik ekiple birlikte çadırlarımızı açarak bir gece konaklama yaptık. Konaklamanın ardından ise zirveye ulaşarak, Türk bayrağını açtık" dedi.

 


Kaynak: DHA

Manşet

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