Hüyüklü belediye meclis üyeleri mevzuat bilgilendirme toplantısına katıldı
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Afyon, Hüyük, Konya, Güncel

Hüyüklü belediye meclis üyeleri mevzuat bilgilendirme toplantısına katıldı

Konya'nın Hüyük ilçesinde görev yapan belediye meclis üyeleri Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen mevzuat bilgilendirme toplantısına katıldı.

09.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:59
Hüyüklü belediye meclis üyeleri mevzuat bilgilendirme toplantısına katıldı

Konya'nın Hüyük ilçesinde görev yapan belediye meclis üyeleri Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen mevzuat bilgilendirme toplantısına katıldı.


Hüyük'ün Konya Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi de olan Hüyük Belediye Meclis üyesi Fatih Bilir, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen mevzuat bilgilendirme toplantısına katıldıklarını söyledi. Toplantıda ilçelerde öne çıkan projeleri ve belediye hizmetlerini de konuştuklarını vurgulayan Bilir, "Konusunda uzman olan hocalarımızdan belediyecilik ve halkla ilişkiler konularında önemli bilgiler edindik. Gerçekten biz meclis üyeleri için faydalı bir eğitim semineri oldu. Mevzuatlarla ilgili aklımıza takılan tüm soruların bu eğitimlerde cevaplarını aldık. Ayrıca, diğer ilçelerden gelen meclis üyesi arkadaşlarımızla da güzel bir kaynaşma ve görüş alışverişi imkanı oldu. Bu önemli organizasyonu yapan Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a meclis üyesi arkadaşlarım adına teşekkür ediyoruz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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