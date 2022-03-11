Hüyük'teki fırınlarda denetim
AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Konya'nın Hüyük ilçesinde faaliyet gösteren fırınlar denetlendi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde faaliyet gösteren fırınlar denetlendi.
Hüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı çevre sağlık memurları ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrol mühendisleriyle birlikte ilçedeki fırınlar denetlendi.
Ekipler denetimlerde, hijyen, temizlik ve gramaj eksikliği inceledi. Denetimlerde eksiklik tespit edilen işyeri sahiplerine eksikliklerini gidermesi konusunda uyarılarda bulundu.
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, denetlemelere ilişkin yaptığı açıklamada, yaklaşan ramazan ayı öncesinde bu tür denetimlerin ilçe genelinde artarak devam edeceğini kaydetti.
AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel