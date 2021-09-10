Hüyük'te Orköy projeleri yerinde incelendi

Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal Hüyük ilçesini ziyaret etti.

Bal, kendisine eşlik eden Beyşehir Orman İşletme Müdürü Fırat Arıkan ile Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i makamında ziyaret etti.

Daha sonra Bal, beraberinde Başkan Çiğdem ile ilçede kurulan pazar yeri ve Suludere Mahallesi'ni gezdi.

Yerleşim merkezinde hayata geçirilen Orköy Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulunan Cafer Bal, projeden yararlanan üreticilerin çilek bahçelerini de yerinde inceleyerek üreticilerden bilgi aldı.