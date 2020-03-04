Hüyük'te muhtarlarla 2020 yılı yatırım koordinasyon toplantısı yapıldı

04.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:34

Hüyük ilçesinde, muhtarlarla 2020 yılı yatırım koordinasyon toplantısı düzenlendi.

İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in başkanlığında, ilçeye bağlı 23 mahalle muhtarı ve azalarının da katıldığı toplantıda, ilçe merkezi ve dış mahallelerde acil çözülmesi gereken sorunlar ele alındı.

Toplantıda konuşan Başkan Çiğdem, mahallelerin öncelikli ihtiyaçları ve yapılması gerekenlerin masaya yatırmak amacıyla mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Bu yılın başında birçok mahallenin talep ve ihtiyaçlarını belirlediklerini, bu konuda çalışma başlattıklarını anımsatan Çiğdem, şunları kaydetti:

"Şimdi ise mahallelerimizde yaşayan sizlerle birlikte sorunları masaya yatırıyoruz ve bunların deyim yerindeyse röntgenini çekiyoruz. Belediye imkanları ve projelerimizle çözebileceğimiz işleri ilgili birimlere talimatlarımızı vererek çözüme kavuşturacağız. Gücümüzü aşan büyük çapta sorunları ise zaman kaybetmeden Konya Büyükşehir Belediyemiz ve ilgili bakanlıklara sevkini gerçekleştirerek çözümü konusunda takiplerimizi yapacağız. Bizler bu bölgede doğduk. Buralarda koşullar ve imkanlar ne olursa olsun hep daha iyiye, daha güzele gitmek için gece gündüz çalışarak mahallelerimizde yaşayan insanlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Tüm belediye personellerim 23 mahalle muhtarımızla birlikte çok iyi bir ekip çalışması yaptık. Görev sürelerimiz tamamlandığında ardımızda güzel eserler bırakmayı istiyoruz."

Kaynak: AA