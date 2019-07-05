Hüyük'te istişare toplantısı

Hüyük ilçesinin sorunları için istişare toplantısı düzenlendi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilçede devam eden projeler ve yatırımlar, acil çözülmesi gereken konular ele alındı.

Toplantıda Belediye Başkanı Çiğdem, katılımcılar tarafından kendisine aktarılan sorunları dinledi, merkez ve dış mahallelerden gelen talepler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Ateş, Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri 4.Bölge Müdürü Memiş Kunt, MEDAŞ ve KOSKİ müdürleri, belediye birim müdürleri ile 23 mahallenin muhtarı katıldı.

Kaynak: AA