Hüyük'te göl sahil şeridinin çehresi değişecek
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Hüyük'te göl sahil şeridinin çehresi değişecek

07.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:56
Hüyük'te göl sahil şeridinin çehresi değişecek

Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ilçenin bazı mahallelerine de sahili bulunan yerleşim merkezlerinde yürütülen çalışmaların son bulmasının ardından Beyşehir Gölü kıyısının çehresinin değişeceğini söyledi.

Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ilçenin bazı mahallelerine de sahili bulunan yerleşim merkezlerinde yürütülen çalışmaların son bulmasının ardından Beyşehir Gölü kıyısının çehresinin değişeceğini söyledi.

Başkan Mehmet Çiğdem, İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol ile birlikte Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Kıreli, Budak ve Tolca mahallelerindeki sahil bandında incelemelerde bulundu.

Çiğdem, Kaymakam Demirkol'a sahil boyunda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Kıyı bandında yürütülen düzenleme projesi çerçevesinde, plaj, kuş gözlem evleri, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, balıkçı barınakları ile sportif tesislerin yapılmasının planlandığını vurgulayan Başkan Çiğdem, çalışmaların bölgenin doğal dokusunun bozulmadan gerçekleştirildiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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