Hüyük'te doğaya 500 kınalı keklik salındı Konya'nın Hüyük ilçesinde, 500 kınalı keklik doğaya salındı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, 500 kınalı keklik doğaya salındı.

Doğayla keklik buluşturulması programına katılan Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hüyük'te bundan sonra keklik seslerinin yeniden yükselmeye başlayacağını söyledi.

Hüyük Belediyesi'nin girişimleri üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'nce ilçede doğaya salınmak üzere 500 kınalı kekliğin tahsis edildiğini vurgulayan Çiğdem, "Tarım ve Orman Bakanlığı, Yozgat Çalatlı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu'nda yetiştirilen kınalı keklikler, ilçemiz merkezinde ve mahallelerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürümüz Mustafa Tuğrul Şahin, Hüyük Tarım ve Orman Müdürümüz Ahmet Tingiş, mahalle muhtarlarımız, Yozgat'tan gelen ekipler ve belediyemiz ekiplerimizin de katılımıyla düzenlenen program çerçevesinde doğanın muhtelif alanlarına bırakıldı. Görüntü ve ötüşüyle doğaya ayrı bir güzellik sunan kınalı keklikler sayesinde, arazilerde süne zararlısı ve kene yediği için çiftçi dostu olarak da bilinen keklikler bilinçsiz avcılıkla yok edilmemelidir. Bu konuda avcılarımızdan da gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından alana getirilen keklikler doğayla buluşturuldu.

Kaynak: AA