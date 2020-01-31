Hüyük'te arazi toplulaştırma çalışmaları

31.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:32

Hüyük ilçesinde, arazi toplulaştırmasına yönelik çalışmaların devam ediyor.

Hüyük Belediye Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda konuyla ilgili yörede yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem toplantıda ilçeye bağlı Göçeri Mahallesi'ne bir süre önce yaptıkları ziyaretlerde mahalle sakinlerinden gelen şikayetleri de ilgili kurum ve birimlerle koordine edip görüş isteyerek değerlendirdiklerini söyledi.



Çiğdem şöyle devam etti:

"Belediyemizden imar müdürümüz Turgay Çiçekdağı ve Göçeri Mahallesi Muhtarımız Hüseyin Toplu'nun da eşlik ettiği toplantıda, halkımızın bu konudaki talep ve önerilerini ilettik, istişarede bulunduk. İnşallah verimli bir toplantı olduğunu düşünüyoruz. DSİ 4. Bölge Müdürlüğü'nden Harun Şimşir nezdinde ve Karayolları'ndan İsmail Oğuz nezdinde tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA