Huysuz Virjin ve Zeki Müren'in arası neden kötüydü? Huysuz Virjin, Zeki Müren'den nefret etme nedenini bu sözlerle dile getirmişti
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Huysuz Virjin ve Zeki Müren'in arası neden kötüydü? Huysuz Virjin, Zeki Müren'den nefret etme nedenini bu sözlerle dile getirmişti

Huysuz Virjin, Zeki Müren'den neden nefret ettiğini bu sözlerle açıklamıştı. Hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu'nun yıllar önceki açıklamaları yeniden gün yüzüne çıktı.

Huysuz Virjin ve Zeki Müren'in arası neden kötüydü? Huysuz Virjin, Zeki Müren'den nefret etme nedenini bu sözlerle dile getirmişti
18.07.2020 09:51 | Son Güncelleme: 18.07.2020 09:54

Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 88 yaşında vefat etti. Dursunoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından, geçmişte Zeki Müren ile aralarında yaşananlar, yeniden merak edilmeye başlandı.

Türk şov dünyasına adını yazdıran isimler arasında yer alan Seyfi Dursunoğlu, 15 günden bu yana verdiği yaşam savaşını kaybetti. 88 yaşında yaşama veda eden Dursunoğlu'nun, ünlü sanatçı Zeki Müren ile arasının açık olduğu biliniyordu. Huysuz Virjin lakaplı Dursunoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından, Zeki Müren ile aralarında yaşananlar da merak edilmeye başlandı.

HUYSUZ VİRJİN VE ZEKİ MÜREN'İN ARASI NEDEN KÖTÜYDÜ?

2013 yılında Posta gazetesine konuşan Dursunoğlu, usta sanatçı Müren ile aralarının neden bozuk olduğunu ve geçmişte neler yaşandığını anlatmıştı. Dursunoğlu, söz konusu söyleşide şu ifadeleri kullanmıştı: "Zeki Müren'le okul arkadaşı olduğumuz halde beni kadrosuna almak istemedi. Gazinolarda komedyen assolistten evvel çıkar. Ben komedyen olduğum için Zeki Müren'den hemen önce çıkacaktım."

Huysuz Virjin ve Zeki Müren'in arası neden kötüydü? Huysuz Virjin, Zeki Müren'den nefret etme nedenini bu sözlerle dile getirmişti

"Dünya güzeli bir kadın oluyorum, incecik belim var, bacaklarım, vücudum muntazam. 'Önden pırıl pırıl bu çıkacak, arkasından ben, bütün godoşluğum çıkacak ortaya; almayayım ben bunu kadroma' dedi herhalde. Kadrosuna almaya bir kere teşebbüs etti; haber yolladı. 'Nerede çıkacağım?' dedim. 'İki sıra kızdan sonra' dediler. Sıra kızlardan sonra ben, sonra türkücü, popçu, assolist çıkacak. Oysa geleneksel sıralama assolistten hemen önce komedyenin çıkması. 'Kabul etmiyorum' dedim. Telefon açtı, 'Neden kabul etmedin? Seni kadroya almıştım ben' dedi. 'Hem gece kulübünde hem gazinoda çalışıyorum, burası bana fazla geldi kusura bakma' dedim."

HUYSUZ VİRJİN'İN ZEKİ MÜREN HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI

Zeki Müren ayağında apartman topuk çizmeler, gladyatör kıyafetiyle sahnede Dede Efendi okuyordu. Samimi olsaydım ona fazla acayip olan o kıyafetleri giydirmezdim. Ama Zeki Müren'den hep uzak kalmayı tercih ettim. Onun avanesi olmak istemedim. Etrafında 5-6 kişi olurdu. Bir yere önden o girerdi, arkasında avaneleri, bedavacıları.

"SÜRÜNDÜM AMA ONA GİTMEDİM"

O pozisyona düşmek hiç istemedim. Niye bedava yemek yiyeceğim, içki içeceğim diye bir insanın avanesi olayım? Oturduğum bodrum katında süründüm ama kalkıp Zeki Müren'e gitmedim.O da farketti, sağa sola benimle ilgili sitem ederdi. Biraz da mizacım öyleydi benim. Çocukken de yaşıtım misafir çocuklarına 'Hoşgeldiniz' der, 4 katlı evimizin en üst katındaki odama çekilirdim. Yalnızlığı ve mesafeyi seven bir insanım."

Öte yandan Huysuz Virjin, Zeki Müren ile arasında yaşananlara ilişkin canlı yayında da açıklamalarda bulunmuş ve Zeki Müren'in kendisini kadroya almadığını ve Müren'i hayatı boyunca affetmediğini söylemişti.

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