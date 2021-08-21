Huysuz Virjin mezarı başında anıldı
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Huysuz Virjin mezarı başında anıldı

Huysuz Virjin mezarı başında anıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HUYSUZ Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

HUYSUZ Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. 

17 Temmuz 2020'de 87 yaşındayken hayatını kaybeden sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun Zincirlikuyu'daki mezarı İBB'nin talebiyleödüllü mimar Kerem Piker yeniden tasarladı.

Dursunoğlu'nun kabri, hayatından ve sanatından izler taşıyan bir anıt mezar haline getirildi. Dursunoğlu'nun tüm mirasını bağışladığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından anıt mezarın başında bir anma töreni düzenlendi.Anmada konuşan ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, "Ülkemizin yetiştirdiği ender değerlerden biri. İsmi hiç unutulmayacak hele ki okuttuğu kız çocukları 'Seyfi Dursunoğlu bursuyla okuduklarını' dedikçe onun ismi hep anılacak. Mekanı cennet olsun" dedi. Anmanın ardından lokma dağıtıldı. 

 


- İstanbul
Huysuz Virjin mezarı başında anıldı
Huysuz Virjin mezarı başında anıldı
Huysuz Virjin mezarı başında anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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