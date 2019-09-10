Huysuz ve Hırçın şair Ece Ayhan 88 yaşında! Ece Ayhan kimdir?

10.09.2019 06:00

Ece Ayhan'ın eserleri doğum günüde merak ediliyor. Sayısız eser ortaya koyan edebiyatçı 10 Eylül'de Muğla'da doğdu ve Kaymakam olarak çeşitli illerde görev yaptı. Ece Ayhan hayatı, sözleri haberimizde…

ECE AYHAN ÇAĞLAR KİMDİR?

Çağlar, 10 Eylül 1931 tarihinde Muğla Datça'da, ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Orta okulu, Zeyrek Ortaokulu'nda; lise öğrenimini de Taksim Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenimine 1953'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde başladı ve 1959'da mezun oldu. Aynı yıl, İstanbul maiyet memurluğunda başladığı stajını ve kaymakamlık kursunu tamamladı. 1962 yılında Deniz Hafize Hanım ile evlenerek kaymakam olarak atandığı Gürün'de göreve başlar.

EGE ADINDA OĞLU OLDU

1963'te Çorum Alaca'da kaymakamlık ve belediye başkanlığı görevlerine atanan Ayhan'ın yanı yıl içinde oğlu Ege dünyaya geldi. 1964'te Tuzla Piyade Okulu'nda yedek subay öğrenci olarak başladığı askerlik hizmetini tamamladı ve 1965'te Denizli Çardak kaymakamlığına atandı.

ECE AYHAN ŞİİRLERİ...

Ece Ayhan, 1966'da devlet memurluğu görevinden ayrılarak İstanbul'a yerleşti. Usta kalem; Meydan Larousse ansiklopedisinde yazarlık, Sinematek'te ve Yeni Sinema Dergisi'nde müdürlük, Genç Sinema Grubu'nda yöneticilik, Ağaoğlu Yayınevi'nde redaktörlük gibi çeşitli işlerde çalıştı.

YILLARCA HUZUREVLERİNDE YAŞADI

Kansere yakalanan eşi Deniz Hafize Hanım'ı 1968'de kaybeden şair, 1974'ten ölümüne kadar, beynindeki tümörün yol açtığı birtakım hastalıklarla mücadele etti. Maddi durumu kötüye giden Ayhan'ın belediyenin geçici işçi kadrosuna alınarak sosyal güvenlikten faydalanması sağlanır. Bir süre sonra felç geçirir ve arkadaşı Metin Üstündağ tarafından 1999 yılında hastaneye yatırılır. İstanbul'da önce Maltepe Huzurevi'ne, daha sonra da şair arkadaşı Bülent Ecevit'in isteğiyle Özel Acıbadem Huzurevi'ne yerleştirilir. Ece Ayhan, uzun tedaviler sonrası ayaklarını kullanabilecek vaziyete geldi. Sağlık durumunda olumlu gelişme olunca Çanakkale'ye oradan da İzmir'e geçti. 13 Temmuz 2002'de rahatsızlanarak kaldırıldığı Eşrefpaşa Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 16 Temmuz 2002'de, Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Yalova köyünde toprağa verildi.