Husumetlisini Kendisinden Aldığı Bıçakla Öldüren Şüpheli, Tutuklandı

SAMSUN'da montundaki etiketi kesmek için istediği bıçakla husumetlisi Kemal Akkaya'yı (30) öldüren Yaşar Şeker (34) tutuklandı.

Olay, dün İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancılar Pazarı'nda telefon dükkanı olan Kemal Akkaya, arkadaşıyla birlikte pazarın dış kısmında sohbet ederken yanlarına gelen Yaşar Şeker, (34) Akkaya'dan kendi montunda bulunan etiketi kesmek için bıçağı olup olmadığını sordu. Bıçağı alan şüpheli, etiketi kestikten sonra bir anda bıçağı Akkaya'nın göğüs bölgesine vurmaya başladı. Kanlar içinde koşmaya başlayan Akkaya, dükkanının önüne geldiği sırada yere yığıldı. Yaralı Akkaya, çevrede bulunan esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Akkaya, burada yapılan tüm müdehalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaşar Şeker ise cinayet bürosu ekiplerince Bahçelievler Mahallesi'nde yakalandı. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Samsun

Kaynak: DHA