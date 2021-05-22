Husumetlisini fark etmesiyle kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu
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Husumetlisini fark etmesiyle kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu

Husumetlisini fark etmesiyle kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de husumetlisini gören bir şahıs, tabanca ile üzerine kurşun yağdırdı.

Denizli'de husumetlisini gören bir şahıs, tabanca ile üzerine kurşun yağdırdı. Husumetlisini tabanca ile gördüğü anda yere yatarak kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu.

Olay, Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Murat Ok, arkadaşları ile birlikte sohbet ettiği sırada aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen Görkem K.'yi karşısında gördü. Husumetlisini tabanca ile karşısında gören Murat Ok, bahçe duvarının yanına yere yatarak kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu. Görkem K. ise tabanca ile 3 el ateş ettikten sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgede incelemede bulunan ekipler 3 kurşunun duvara isabet ettiğini belirledi. Diğer yandan ise araçla kaçan Görkem K'yi arama çalışmaları başlatıldı. Olayı yara almadan atlatan Murat Ok ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Husumetlisini fark etmesiyle kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu
Husumetlisini fark etmesiyle kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu
Husumetlisini fark etmesiyle kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu
Husumetlisini fark etmesiyle kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu
Husumetlisini fark etmesiyle kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu
Husumetlisini fark etmesiyle kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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