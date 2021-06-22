Husumetlisini bıçaklayıp, kahvede yakalanan şüpheli tutuklandı
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Husumetlisini bıçaklayıp, kahvede yakalanan şüpheli tutuklandı

Husumetlisini bıçaklayıp, kahvede yakalanan şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Ercan Kolku - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, husumetli olduğu Hüseyin Şencan'ı (60) bıçakla yaraladıktan sonra çay içmek için gittiği kahvede yakalanan Mehmet Öğütlü (63), mahkemece tutuklandı.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, husumetli olduğu Hüseyin Şencan'ı (60) bıçakla yaraladıktan sonra çay içmek için gittiği kahvede yakalanan Mehmet Öğütlü (63), mahkemece tutuklandı.

Emet ilçesine bağlı Eğrigöz köyünde oturan Mehmet Öğütlü, dün ilçe merkezindeki Hükümet Meydanı'nda bulunan kahveye girdiğinde, aralarında husumet olduğu belirtilen Hüseyin Şencan ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Öğütlü, Şencan'ı karnından bıçakladı. Yaralı Hüseyin Şencan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Öğütlü ise olay sonrası çay içmek için gittiği başka kahvede polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Mehmet Öğütlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Husumetlisini bıçaklayıp, kahvede yakalanan şüpheli tutuklandı
Husumetlisini bıçaklayıp, kahvede yakalanan şüpheli tutuklandı
Husumetlisini bıçaklayıp, kahvede yakalanan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Kolku

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